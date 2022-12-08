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Во французском Меце осквернили памятник Шарлю де Голлю
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Во французском Меце осквернили памятник Шарлю де Голлю

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Фото: соцсети
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Памятник французскому генералу Шарлю де Голлю в городе Мец подвергся нападению вандалов, сообщил 8 декабря мэр города Франсуа Гродидье в своем аккаунте в Facebook (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

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«Памятник генералу Де Голлю — бронзовая скульптура, установленная в прошлом году напротив вокзала на одноименной площади, — была осквернена в ночь со среды на четверг. Я возмущен этим актом вандализма, и я не знаю, имеет ли он политическое значение. Я решительно осуждаю это. Власти Меца подадут жалобу. Надеюсь, виновные будут строго наказаны», — сообщил он.

Согласно опубликованным кадрам скульптуры, вандалы испачкали одежду и руки монумента красной краской.

Ранее, 28 октября, православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве облили красной краской. В тот же день российское посольство в городе Берн направило в МИД Швейцарии ноту протеста с требованием найти преступников, обливших краской православную церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

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