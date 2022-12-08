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Виктор Бут — биография, арест, новости об обмене

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Фото: Global Look Press/ZUMA Press/wr1
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Виктор Бут — человек, известный в России как политический заключенный, оказавшийся в тюрьме США. 8 декабря 2022 года состоялся обмен, которого российская сторона добивалась не один год. Бута помиловали и обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. «Известия» рассказывают, чем Бут прославился до ареста и как стал политзаключенным.

Биография Виктора Бута

Виктор Анатольевич родился 13 января 1957 году в Таджикистане, когда тот еще был частью СССР. С детства он проявлял целеустремленность, изучал иностранные языки и готовился построить карьеру дипломата, нацелившись на поступление в МГИМО.

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Однако провалив экзамены, мужчина ушел в армию и стал продвигаться по карьерной лестнице, поступив в Военный институт Министерства обороны. Он изучал португальский и даже приобрел опыт переводчика в Анголе и Мозамбике. Тогда мужчина уже задумывался об открытии собственного бизнеса.

Ему удалось реализовать мечту в начале 1990-х годов. Воспользовавшись экономическими преобразованиями, он открыл бизнес в сфере авиаперевозок. Так появилась компания «Трансавиа».

Кроме того, Бут основал алматинское предприятие IRBIS. Оно занималось поставками в страны Персидского залива, Нигерию и южноафриканские республики.

Всё изменилось после того, как бизнесмен начал доставлять российские самолеты-истребители в Малайзию. Уже тогда западные СМИ начали тиражировать обвинения в адрес Бута. В прессе появлялась информация о том, что предприниматель якобы поставляет странам, попавшим под международные санкции, оружие и другие нелегальные грузы.

Во второй половине 90-х началось расследование в отношении Бута. Из-за этого бизнесмену пришлось переехать из Бельгии в ОАЭ.

В 2005 году суд США заморозил активы предпринимателя, в том числе активы всех компаний, связанных с деятельностью Бута. Тогда же усилились и подозрения в адрес россиянина. В США его считали поставщиком серьезной военной техники странам, находящимся под эмбарго. Сам Бут неоднократно опровергал все обвинения.

Арест Виктора Бута

В 2008 году предприниматель был взят под арест в Таиланде. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства американских граждан и материальной поддержке терроризма и под этим предлогом выдали Соединенным Штатам в 2010-м. Предприниматель пытался добиться освобождения под залог, но попытки оказались тщетны.

В октябре 2011-го начался судебный процесс, который длился до апреля 2012 года. Россиянина приговорили к 25 годам лишения свободы, признав все обвинения справедливыми.

Российская сторона с самого начала добивалась экстрадиции Бута на родину, но долгое время получала отказы. Беспокойство вызывали и поступающие от заключенного новости. Состояние здоровья Бута сильно ухудшилось в стенах тюрьмы, однако медики долгое время не оказывали ему должную помощь и даже не поставили диагноз.

Осенью 2022 года Бут жаловался на кровоточащие язвы по всему телу и невозможность спать от боли. Медицинская помощь в полном объеме россиянину так и не была оказана. Близкие заключенного, а также российские официальные лица активно добивались его освобождения и возвращения в Россию.

Наконец, 8 декабря 2022 года обмен состоялся. Виктор Бут был помилован и скоро воссоединится с семьей. Подробности обменного процесса — в материале «Известий».

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