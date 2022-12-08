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В Госдуме предложили приравнять воспитание пятерых детей к работе

Депутат Бессараб предложила рассмотреть идею приравнять воспитание пяти детей к работе
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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Следует рассмотреть возможность приравнять воспитание пяти детей к профессиональной деятельности. Такое мнение выразила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Известиями» в четверг, 8 декабря.

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«Сегодня по действующему трудовому, пенсионному законодательству уже предусмотрены соответствующие льготы. Для матерей, родивших четырех и более детей, предусмотрен досрочный выход на пенсию. Вместе с тем страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров, например, предусматривает наличие хотя бы некоторого стажа работы, трудовой деятельности», — указала депутат.

Она отметила, что за каждого несовершеннолетнего, когда женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, начисляется соответствующий пенсионный коэффициент: 1,8 балла за каждый год по первому ребенку, 3,6 балла за каждый год по второму ребенку и 5,4 за третьего и последующих детей.

«Таким образом, в принципе, мать может сформировать шесть лет трудового стажа, который засчитывается в страховой стаж, за этот период ухода за ребенком, то есть нестраховой период. Но действительно, сегодня в России складывается такая ситуация, при которой очень важна рождаемость. Очень важно, чтобы матери имели возможность воспитывать детей», — подчеркнула Бессараб.

В августе президент России Владимир Путин установил звание «Мать-героиня» для женщин, родивших и воспитавших 10 и более детей. При присвоении звания награжденной матери выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 1 млн рублей.

Российские власти оказывают всестороннюю поддержку семьям с детьми. Ранее «Известия» рассказали, какие льготы и выплаты положены многодетным семьям в РФ.

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