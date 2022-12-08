Один человек погиб при пожаре в Орловской области

Один человек погиб в результате пожара, который произошел в ночь на 8 декабря в Орловской области. Об этом пишет InfoOrel.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Инцидент произошел в 00:44 в деревне Суслово в Ливенском районе. В одном из жилых домов загорелась кровля. В результате она обрушилась внутрь дома, была угроза распространения огня на соседние строения. Однако спасателям удалось вовремя локализовать пламя.

Дом полностью выгорел изнутри. Площадь пожара составила 51 кв. м. При тушении было найдено тело мужчины 1962 года рождения.

Сейчас устанавливается причина инцидента.

Ранее 8 декабря спасатели обнаружили тело женщины в сгоревшей квартире на юго-западе столицы. Незадолго до этого в МЧС поступило обращение по поводу пожара в жилом доме на Новоясеневском проспекте. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб, была организована эвакуация жильцов.