Женщина погибла в результате пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы нашли тело женщины на балконе квартиры, в которой произошел пожар. Об этом в среду, 7 декабря, сообщили в столичной прокуратуре.

Отмечается, что погибшая проживала с сыном и матерью.

Ранее в этот день сообщалось о том, что в Москве загорелся жилой дом на Новоясеневском проспекте.

Согласно имеющейся информации, огонь вспыхнул в квартире на восьмом этаже девятиэтажного дома. Площадь возгорания устанавливается. На место прибыли сотрудники экстренных служб, организована эвакуация жильцов.

Ранее, 3 декабря, стало известно о возгорании в административном строении на Цветном бульваре, где расположено сразу несколько ресторанов. Очевидцы сообщали о пожаре в заведении Folk. Площадь возгорания составила 3 кв. м. Как уточнили в МЧС, все посетители покинули здание до прибытия спасателей.