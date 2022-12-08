Россиянам назвали способы получить компенсацию за ДТП по вине дорожных служб

Многие ДТП зимой происходят по вине коммунальщиков, которые ненадлежащим образом выполняют обязательства по содержанию дорог, например игнорируют обледенелости и не считают гололед проблемой, стоящей внимания, указал адвокат, член Гильдии российских адвокатов Владимир Гончаров. В беседе с «Известиями» 8 декабря эксперт дал советы о том, как получить компенсацию в случае аварии по вине дорожных служб.

По его словам, чтобы вменить в судебном порядке коммунальщикам недобросовестную работу, водителю самому нужно действовать в рамках закона и ни на шаг не отступать от него. Так, при ДТП на обледенелой дороге он, согласно ПДД РФ, должен остановиться, включить аварийку, выставить знак аварийной остановки (минимум в 30 м, если авария вне города, и в 15 м от ТС — если в населенном пункте).

Также водитель должен убедиться, что в ДТП никто не пострадал, в противном случае вызвать скорую помощь и полицию. Если скорая помощь задерживается, водителю лучше самому доставить пострадавшего в больницу, сообщить номерной знак своего автомобиля и предъявить паспорт, а затем вернуться на место аварии, отметил Гончаров.

«Вызвать ГИБДД для оформления. Тут важно проследить, чтобы сотрудники детально зафиксировали все имеющиеся повреждения автомобиля, сфотографировали их и не исказили картину ДТП. Если протокол вас устраивает, подпишите его и получите свою копию. Если же нет, откажитесь от подписи. Когда ДТП оформлено, а авто может ехать, разрешается покинуть место аварии. Если ТС не едет, вызывайте эвакуатор», — рекомендовал адвокат.

После этого следует оформить европротокол — бумажная версия документа идет в комплекте с полисом ОСАГО либо дополнительно распечатывается. Затем каждый участник ДТП должен сообщить своей страховой о случившемся в течение пяти рабочих дней с момента происшествия. Сторона, считающаяся потерпевшей, предоставляет заявление о прямом возмещении убытков. Вот тут-то и можно обвинить коммунальщиков, получив от них компенсацию, заявил Гончаров.

Он пояснил, что за состоянием дороги должны следить соответствующие организации — не допускать наледи, посыпать покрытие песком и реагентами, устанавливать знаки временного ограничения скорости. Если этого нет, можно говорить об их виновности в случившемся.

«Однако обращаю внимание, что должны соблюдаться следующие условия: отсутствовать какие-либо предупреждающие знаки, водитель не должен нарушать скоростной режим и прочие нормы ПДД РФ. В противном случае ответственность за ДТП ложится на водителя, а не на коммунальщиков», — подчеркнул специалист.

Если дорожное полотно не соответствует принятым нормативам, то к ответственности привлекается организация, отвечающая за состояние дорожного полотна. Водитель выдвигает требования в ее адрес и после судебного разбирательства получает средства.

«А вот с ОСАГО всё не так однозначно. Компенсации от страховой не добиться, если в результате гололеда пострадала только одна машина или если договор со страховой не содержит пункта о возмещении в случае гололеда», — добавил Гончаров.

В ноябре стало известно, что МВД России, МЧС, Минздрав и Минтранс выработали единый регламент взаимодействия служб при ликвидации последствий ДТП. Документ распределяет функции между силовыми и спасательными ведомствами. МВД будет регистрировать аварию, оказывать первую помощь, организуя беспрепятственный проезд к месту происшествия. Также за МВД оставлены функции сохранения вещественных доказательств, имеющих отношение к ДТП.