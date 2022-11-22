Разработан единый регламент взаимодействия служб при ликвидации ДТП

МВД России, МЧС, Минздрав и Минтранс выработали единый регламент взаимодействия служб при ликвидации последствий ДТП. Об этом 22 ноября сообщила газета «Коммерсант».

Документ распределяет функции между силовыми и спасательными ведомствами. МВД будет регистрировать аварию, оказывать первую помощь, организуя беспрепятственный проезд к месту происшествия. Также за МВД оставлены функции сохранения вещественных доказательств, имеющих отношение к ДТП.

Минздрав привлечет службу Медицины катастроф, займется эвакуацией пострадавших и окажет им помощь в больницах. Минтранс должен будет переместить поврежденные авто с проезжей части, из кюветов, а также восстановить поврежденные дорожные знаки, светофоры.

На долю МЧС традиционно выпадут тушение пожаров при ДТП и предотвращение «распространения вторичных поражающих факторов», например разлива топлива.

Из регламента следует, что ликвидацией последствий конкретной аварии должен руководить старший по званию полицейский, работающий на месте происшествия. Также в документе прописаны определенные случаи, когда к участию будут привлекаться специалисты психологической службы МЧС или Минздрава — они смогут консультировать пострадавших как очно, так и дистанционно с помощью средств телемедицины или по телефону. Такие службы будут задействованы в том числе при возникновении ЧС, имеющих широкий общественный резонанс.

На основании единого регламента власти регионов должны разработать и утвердить собственные инструкции «с учетом климатогеографических особенностей и ресурсной обеспеченности». На региональном уровне должен быть «план прикрытия автодорог», в котором будут подробно описаны зоны ответственности полиции и бригад скорой помощи за конкретные участки.

21 ноября власти Москвы и Подмосковья попросили быть внимательными автомобилистов и пешеходов из-за ледяного дождя во вторник, 22 ноября. В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также избегать необоснованных маневров на дороге. Аналогичный призыв к водителям поступил от Госавтоинспекции Московской области. По прогнозу синоптиков толщина льда составит до 6 мм в Москве и от 2 до 10 мм в разных частях Подмосковья.