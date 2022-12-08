Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Корабль Черноморского флота сбил беспилотник над морем в Севастополе
Мир
В Монголии на фоне протестов задержали подозреваемых в хищениях угля
Наука
В России создан «растущий» вместе с ребенком экзоскелет
Экономика
В Минэнерго отрицают серьезные последствия для России из-за потолка цен на нефть
Общество
В деле экс-начальника ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток
Мир
Шольц заявил о планах создать противоракетный щит при участии стран ЕС
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали напряженной обстановку по заболеваемости гриппом
Общество
МВД объявило в федеральный розыск блогера Камикадзе Ди
Общество
Мошенники стали звонить россиянам с номеров Турции, Казахстана и Ирана
Мир
Лукашенко подписал закон об амнистии в Белоруссии
Армия
ВС РФ уничтожили из «Солнцепеков» пункты ВСУ на сватовском направлении
Общество
В Донецке в пяти обесточенных из-за обстрелов ВСУ шахтах находятся 186 горняков

Шольц заявил о планах создать противоракетный щит при участии стран ЕС

Шольц надеется создать противоракетный щит при участии других стран ЕС в ближайшие пять лет
0
Фото: REUTERS/Michele Tantussi
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Канцлер Германии Олаф Шольц 8 декабря сообщил, что рассчитывает на создание противоракетного щита при участии других стран Евросоюза (ЕС) в ближайшие пять лет.

«В Германии ожидается рецессия»
Глава комитета бундестага по вопросам энергетики Клаус Эрнст — о риске деиндустриализации ФРГ и последствиях введения порога цен на нефть

«Как раз сейчас правительство ведет переговоры с производителями различных систем [ПРО], чтобы подготовить конкретные решения», — отметил он в интервью медиагруппе Funke.

В долгосрочной перспективе, по словам канцлера, Германия будет тратить 2% своего ВВП на бундесвер. Уже сейчас, отметил Шольц, в стране создан специальный фонд объемом €100 млрд, что сделает возможным осуществление необходимых расходов.

«Помимо прочего, мы расширяем систему противовоздушной обороны, создавая так называемый Sky Shield («Небесный щит»). 14 государств ЕС уже заявили о заинтересованности участвовать в нем», — напомнил глава немецкого правительства.

13 октября сообщалось, что 14 стран НАТО, включая ФРГ, подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противоракетной обороны (ПВО). Декларация о так называемой инициативе European Sky Shield («Европейский противоракетный щит») была подписана в ходе встречи министров обороны Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе главой минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт и ее коллегами.

На церемонии подписания присутствовали представители Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии и Чехии. По словам дипломатов, Эстония также высказала желание участвовать в проекте.

Идею о создании новой единой системы противовоздушной обороны канцлер ФРГ Шольц высказал в конце августа. По словам Шольца, для стран — участниц ЕС создание единой системы ПВО будет дешевле решения на национальном уровне. Германия в ближайшие годы намерена вложить значительно больше средств в укрепление своей системы ПВО и организовывать ее так, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, отмечал политик.

Соседями он назвал Нидерланды, Польшу, страны Балтии, Словакию, Чехию, а также скандинавские государства. Также немецкий лидер подчеркнул, что Европа должна наверстать упущенное в вопросах защиты от угроз с воздуха и из космоса.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022