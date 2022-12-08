Шольц заявил о планах создать противоракетный щит при участии стран ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц 8 декабря сообщил, что рассчитывает на создание противоракетного щита при участии других стран Евросоюза (ЕС) в ближайшие пять лет.

«Как раз сейчас правительство ведет переговоры с производителями различных систем [ПРО], чтобы подготовить конкретные решения», — отметил он в интервью медиагруппе Funke.

В долгосрочной перспективе, по словам канцлера, Германия будет тратить 2% своего ВВП на бундесвер. Уже сейчас, отметил Шольц, в стране создан специальный фонд объемом €100 млрд, что сделает возможным осуществление необходимых расходов.

«Помимо прочего, мы расширяем систему противовоздушной обороны, создавая так называемый Sky Shield («Небесный щит»). 14 государств ЕС уже заявили о заинтересованности участвовать в нем», — напомнил глава немецкого правительства.

13 октября сообщалось, что 14 стран НАТО, включая ФРГ, подписали декларацию о создании более совершенной европейской системы противоракетной обороны (ПВО). Декларация о так называемой инициативе European Sky Shield («Европейский противоракетный щит») была подписана в ходе встречи министров обороны Североатлантического альянса (НАТО) в Брюсселе главой минобороны ФРГ Кристиной Ламбрехт и ее коллегами.

На церемонии подписания присутствовали представители Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Норвегии, Румынии, Словакии, Словении, Финляндии и Чехии. По словам дипломатов, Эстония также высказала желание участвовать в проекте.

Идею о создании новой единой системы противовоздушной обороны канцлер ФРГ Шольц высказал в конце августа. По словам Шольца, для стран — участниц ЕС создание единой системы ПВО будет дешевле решения на национальном уровне. Германия в ближайшие годы намерена вложить значительно больше средств в укрепление своей системы ПВО и организовывать ее так, чтобы в ней могли бы участвовать и европейские соседи, отмечал политик.

Соседями он назвал Нидерланды, Польшу, страны Балтии, Словакию, Чехию, а также скандинавские государства. Также немецкий лидер подчеркнул, что Европа должна наверстать упущенное в вопросах защиты от угроз с воздуха и из космоса.