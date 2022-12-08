В деле экс-начальника ГИБДД Ставрополья появилось 119 новых эпизодов взяток

В ходе расследования резонансного уголовного дела против бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова, который стал известен из-за своих пристрастий к «золотым» унитазам, и его соучастников установили еще 119 эпизодов получения взяток. Об этом заявил 8 декабря председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

По данным следствия, соучастники действовали в составе преступного сообщества.

Как сообщил «РИА Новости» председатель СК РФ, против злоумышленников возбуждены новые уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества и участии в нем, а также о получении взяток.

29 ноября стало известно, что против Сафонова возбуждено 20 новых уголовных дел по статьям о получении взяток. Кроме Сафонова в делах фигурируют бывший начальник отдела УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Александр Аржанухин, инспектор регионального УГИБДД ГУ МВД России Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц.

По версии следствия, все они с 2017 по 2020 год получили от 20 водителей грузовиков взятки на сумму более 789 тыс. рублей за беспрепятственное движение по дорогам Ставропольского края с нарушением правил дорожного движения и грузоперевозок.

В июле 2021 года Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, а также четверо гражданских лиц были задержаны за получение взятки на общую сумму более 19 млн рублей.

В тот же день Следственный комитет РФ опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД в Ставрополе. На кадрах были показаны «золоченые» детали интерьера и лепнина, дом обставлен дорогой мебелью. В ванной комнате можно было заметить отделанные золотом раковины и унитазы.

21 июля 2021 года Ессентукский городской суд арестовал Сафонова на два месяца. Главе регионального управления ГИБДД грозит до 15 лет тюрьмы.

Спустя год, 26 августа, Генпрокуратура РФ рассказала, что у Сафонова изъято имущество в пользу государства на общую сумму 180 млн рублей.