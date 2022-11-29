Против экс-начальника ГИБДД Ставрополья и его подчиненных возбудили 20 новых дел
В отношении бывшего главы ГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и его подчиненных возбуждено 20 новых уголовных дел по статьям о получении взяток. Об этом стало известно 29 ноября.
По данным «Известий», кроме Сафонова в делах фигурируют экс-начальник отдела ГИБДД по Ставрополью Александр Аржанухин, Владимир Парахин, Евгений Сотников, Алена Сотникова.
По версии следствия, все они с 2017 по 2020 год получили от 20 водителей грузовиков взятки на сумму более 789 тыс. рублей за беспрепятственное движение по дорогам Ставропольского края с нарушением правил дорожного движения и грузоперевозок.
В июле 2021 года Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, а также четверо гражданских лиц были задержаны за получение взятки на общую сумму более 19 млн рублей.
В тот же день Следственный комитет РФ опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД в Ставрополе. На кадрах были показаны «золоченые» детали интерьера и лепнина, дом обставлен дорогой мебелью. В ванной комнате можно было заметить отделанные золотом раковины и унитазы.
21 июля 2021 года Ессентукский городской суд арестовал Сафонова на два месяца. Главе регионального управления ГИБДД грозит до 15 лет тюрьмы.
Спустя год, 26 августа, Генпрокуратура РФ рассказала, что у Сафонова изъято имущество в пользу государства на общую сумму 180 млн рублей.