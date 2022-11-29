Против экс-начальника ГИБДД Ставрополья и его подчиненных возбудили 20 новых дел

Против экс-начальника ГИБДД Ставрополья и его подчиненных возбудили 20 уголовных дел о взяточничестве

29 ноября 2022, 09:11 0

Фото: ТАСС/Елена Березина