У экс-начальника ГИБДД Ставрополья изъяли имущество на 180 млн рублей

У бывшего руководителя управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова изъято имущество в пользу государства на общую сумму 180 млн рублей. Об этом 26 августа сообщила Генпрокуратура РФ.

«Промышленный районный суд города Ставрополя удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества стоимостью около 180 млн рублей, принадлежащего бывшему начальнику УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю Алексею Сафонову», — сказано в сообщении.

Установлено, что Сафонов, его родственники и близкие лица приобрели объекты недвижимого и иного имущества. При этом сведения о законности источников, за счет которых оно приобреталось, не были представлены. 6 декабря 2021 года было направлено исковое заявление об обращении данных объектов в доход государства.

20 июля 2021 года Сафонов и шесть участников возглавляемой им группы, а также четверо гражданских лиц были задержаны за получение взятки на общую сумму более 19 млн рублей.

По факту получения взятки в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело. Вместе с Сафоновым была задержана практически вся верхушка УГИБДД — более 35 сотрудников.

В тот же день Следственный комитет РФ опубликовал видео с места проживания полковника УГИБДД в Ставрополе. На кадрах показаны «золоченые» детали интерьера и лепнина, дом обставлен дорогой мебелью. В ванной комнате можно заметить отделанные золотом раковины и унитазы.

21 июля 2021 года Ессентукский городской суд арестовал Алексея Сафонова на два месяца. Главе регионального управления ГИБДД грозит до 15 лет тюрьмы.