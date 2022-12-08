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В американской ЧВК «Моцарт» заявили о больших потерях ВСУ

Основатель американской ЧВК «Моцарт» Мильбурн заявил о больших потерях украинских войск
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Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут огромные потери. Об этом 7 декабря заявил основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн.

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ЧВК «Моцарт» в данный момент сражается на стороне ВСУ.

«Они несут чрезвычайно большие потери. Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70% жертв являются обыденностью, не преувеличены», — рассказал он в беседе с Newsweek.

Он отметил, что особенно большие потери ВСУ несет в районе Артемовска (украинское название — Бахмут). По его словам, украинскому командованию приходится затыкать дыры на фронте новобранцами, зачастую не имеющими никакой подготовки.

https://www.acint.net/pxl/1?dp=16&id=134701.785104.164944393&sid=63916757-6937-4czp-5cw8-nfoxa0qcklks&ref=https%3A%2F%2Fren.tv%2Fnews%2Fv-mire%2F1054354-v-chvk-motsart-zaiavili-o-chudovishchnykh-poteriakh-vsu&r=1670473559Как сообщил Мильбурн, в ВСУ наблюдается недостаток финансирования, из-за чего ЧВК тратит значительные средства на ремонт и замену поврежденных автомобилей.

Он заявил, что это, вероятно, повлияет на деятельность ЧВК «Моцарт» на Украине уже в начале 2023 года.

В этот же день военный эксперт Алексей Леонков в интервью «Известиям» оценил ноябрьские потери ВФУ. По его словам, на Украине идет тотальное забрасывание позиций РФ «пушечным мясом» и по возможности техникой.

Ранее, 6 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ нанесен значительный урон на луганско-донецком и южнодонецком направлениях. Как отметил глава военного ведомства, потери Украины за ноябрь составили более 8,3 тыс. военных, пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков, более 300 бронемашин.

4 декабря издание «Военная хроника» сообщило, что ВСУ несут большие потери под Артемовском (Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) из-за применения в ходе обучения украинских военнослужащих натовской тактики Counterinsurgency (СOIN) по контрпартизанской войне. Кроме того, украинских военных не готовили условленные полгода. Так, штурмовиков подготовили по ускоренному курсу за 20 дней, а пехотинцы обучались всего две недели.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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