Патрушев прибыл с рабочим визитом в Таиланд
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Таиланд. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе Совбеза.
«Планируется, что Патрушев проведет переговоры с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Королевства Таиланд Супотом Маланийомом», ― говорится в сообщении.
Помимо этого, ожидается проведение шестого раунда российско-таиландской межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности. Ее возглавят Супот Маланийом, а также замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов.
Еще в заседании примут участие представители министерств и других ведомств России и Таиланда.
Прошлый визит Патрушева в Таиланд состоялся в 2018 году.
Ранее, 1 декабря, Николай Патрушев провел переговоры с гендиректором Совета нацбезопасности Филиппин Кларитой Карлос. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества стран по линии правоохранительных органов.
Также главы ведомств подняли проблему международного терроризма и транснациональной преступности.