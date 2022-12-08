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Патрушев прибыл с рабочим визитом в Таиланд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с рабочим визитом в Таиланд. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе Совбеза.

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«Планируется, что Патрушев проведет переговоры с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Королевства Таиланд Супотом Маланийомом», ― говорится в сообщении.

Помимо этого, ожидается проведение шестого раунда российско-таиландской межведомственной рабочей группы по вопросам безопасности. Ее возглавят Супот Маланийом, а также замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов.

Еще в заседании примут участие представители министерств и других ведомств России и Таиланда.

Прошлый визит Патрушева в Таиланд состоялся в 2018 году.

Ранее, 1 декабря, Николай Патрушев провел переговоры с гендиректором Совета нацбезопасности Филиппин Кларитой Карлос. Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества стран по линии правоохранительных органов.

Также главы ведомств подняли проблему международного терроризма и транснациональной преступности.

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