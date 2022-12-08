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Финансист посоветовал россиянам положить деньги на депозит до Нового года

Финансист Бадалов посоветовал россиянам положить лишние деньги на депозит до Нового года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Финансист Лазарь Бадалов 8 декабря посоветовал россиянам аккуратно распоряжаться деньгами. В качестве одного из вариантов он предложил положить свободную сумму на депозит до Нового года.

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В беседе с агентством «Прайм» финансист указал на то, что важно не только рассчитать предпразничные траты, но и подумать о том, как сохранить имеющиеся средства. По словам Бадалова, в России продолжается рост цен на товары, а ставки по депозитам только частично компенсируют инфляцию, даже вложения в инвалюты оказались убыточными в связи с укреплением рубля.

Специалист подчеркнул, что в сложившейся ситуации нужно понять свои планы на будущий год и, по возможности, совершить траты, связанные с ними. Как заявил Бадалов, это позволит сэкономить на будущем росте цен. При этом лишние траты в данный момент неразумны, добавил он.

«Но эти планы должны быть реалистичными, иначе деньги улетят впустую. Например, в начале года из-за паники многие скупали абсолютно ненужные товары, а обещанный дефицит так и не наступил», — напомнил финансист.

Кроме того, специалист порекомендовал полностью или частично погасить долги, если конкретных планов на год пока нет. По его словам, это поможет уменьшить размер ежемесячного платежа по кредиту и довести уровень расходов в будущем до комфортного, чтобы в случае снижения доходов не оказаться в долговой яме.

Финансист также посоветовал избавиться от небольших задолженностей по кредитным картам. Он считает, что погашение кредиток из текущих доходов является логичным только в условиях низкой инфляции, когда свои деньги лучше придержать, а потратить заемные.

При этом Бадалов отметил важность подготовки финансовой подушки безопасности. Поэтому тем, у кого нет ни четких планов на год, ни долгов, он посоветовал положить деньги на обычный депозит в банки. Как заявил финансист, инвестиции в связи с непредсказуемостью на рынках лучше оставить специалистам.

Ранее, 28 ноября, финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов рассказал «Известиям» о безопасных и рискованных вариантах для вложения денег. По его мнению, для того чтобы уберечь их от инфляции и получить дополнительный доход от вложений, необходимо обратить внимание на национальную валюту и искать различные варианты размещения рубля под определенную ставку процента, потому что в текущих условиях он достаточно устойчив и стабилен.

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