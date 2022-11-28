Названы безопасные и рискованные варианты для вложения денег

После 24 февраля этого года вложения денежных средств россиянами в доллар и евро стали небезопасными, в связи с непредсказуемыми условиями на снятие, хранение и конвертацию в банках, рассказал «Известиям» 28 ноября финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов.

«В текущей меняющейся политической и экономической ситуации по-прежнему имеются риски инвестирования в доллары и евро из-за противостояния и разногласий России и Запада. Существует вероятность блокировки валютных счетов, введение дополнительных комиссий за хранение валютных средств на счетах в банках, а также за конвертацию и снятие валют со счета», — отметил эксперт.

Он отметил, что не считает, что стоит вкладывать большую часть средств в доллары и евро.

Но, по его словам, можно приобрести наличную американскую и европейскую валюту на небольшую часть денежного портфеля, по причине того, что 5 декабря странами Евросоюза вводится эмбарго на российскую нефть и курс валют может подрасти.

«Если для вашего бизнеса курс доллара и евро в настоящее время является комфортным и привлекательным в работе с зарубежными партнерами, то можно необходимую сумму захеджировать на фьючерсном рынке. Возможны различные варианты по распределению собственных денежных средств, единственно, что нужно придерживаться проверенного временем правила: не класть все яйца в одну корзину», — добавил Кравцов.

Говоря об остальной сумме денег, эксперт уточнил, что для сохранности сбережений, большую часть денежных средств следует держать в рублях, разместив их в защитных активах, таких как: депозиты в коммерческих банках, гособлигации, драгоценные металлы (в основном золото), валюты дружественных стран (юань). При этом если сумма достаточно крупная, то можно вложиться в недвижимость, отметил эксперт.

«Остаток денежных средств стоит инвестировать в высокодоходные активы, поскольку чем больше риск, тем больше прибыль. К ним относятся: наиболее ликвидные акции известных мировых компаний, спекулятивные операции на биржевом рынке, доверительное управление капиталом в брокерских компаниях, криптовалюта», — советует Кравцов.

По его мнению, для того чтобы уберечь денежные средства от инфляции и получить дополнительный доход от вложений, необходимо обратить внимание на национальную валюту и искать различные безопасные варианты размещения рубля под определенную ставку процента, потому что в текущих условиях он достаточно устойчив и стабилен.

«Для этого нужно стать финансово-грамотным, изучить различного рода материалы по инвестированию или просто обратиться к профессионалам в этой сфере, финансовым советникам, инвестиционным консультантам», — заключил эксперт.

Ранее, 9 ноября, партнер Capital Lab Евгений Шатов также рассказал «Известиям», что альтернативой хранению сбережений в долларах и евро могут стать депозиты в госбанках, приобретение золота, покупка недвижимости.