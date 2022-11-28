Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Мирный житель погиб на АЗС в Донецке при обстреле ВСУ
Мир
Украина в тестовом режиме импортировала электроэнергию из Румынии
Мир
ФРГ потратит €20 млрд на покрытие дефицита боеприпасов из-за поставок на Украину
Мир
Замглавы МИД РФ Руденко примет участие в церемонии прощания с Макеем
Политика
Путин и Токаев подписали совместную декларацию по итогам встречи в Кремле
Мир
Воздушную тревогу объявили в двух областях Украины
Мир
Посол России в Канаде сообщил о вызове в МИД
Происшествия
Поезда Савеловского направления МЖД задерживаются из-за травмирования человека
Спорт
Футболист Груич поблагодарил россиян за поддержку сербов на ЧМ
Мир
Судьи в Молдавии отклонили требование вернуть Додона под домашний арест
Мир
Захарова назвала запредельным извращением слова папы римского о чеченцах и бурятах
Армия
ВКС РФ провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Названы безопасные и рискованные варианты для вложения денег

Эксперт Кравцов: вложения денежных средств в доллар и евро небезопасны
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

После 24 февраля этого года вложения денежных средств россиянами в доллар и евро стали небезопасными, в связи с непредсказуемыми условиями на снятие, хранение и конвертацию в банках, рассказал «Известиям» 28 ноября финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов.

Выдающаяся наличность: объем денег на руках у граждан и бизнеса достиг рекорда
Зачем россияне выводят сбережения в кэш и вернутся ли эти средства в банки

«В текущей меняющейся политической и экономической ситуации по-прежнему имеются риски инвестирования в доллары и евро из-за противостояния и разногласий России и Запада. Существует вероятность блокировки валютных счетов, введение дополнительных комиссий за хранение валютных средств на счетах в банках, а также за конвертацию и снятие валют со счета», — отметил эксперт.

Он отметил, что не считает, что стоит вкладывать большую часть средств в доллары и евро.

Но, по его словам, можно приобрести наличную американскую и европейскую валюту на небольшую часть денежного портфеля, по причине того, что 5 декабря странами Евросоюза вводится эмбарго на российскую нефть и курс валют может подрасти.

«Если для вашего бизнеса курс доллара и евро в настоящее время является комфортным и привлекательным в работе с зарубежными партнерами, то можно необходимую сумму захеджировать на фьючерсном рынке. Возможны различные варианты по распределению собственных денежных средств, единственно, что нужно придерживаться проверенного временем правила: не класть все яйца в одну корзину», — добавил Кравцов.

Говоря об остальной сумме денег, эксперт уточнил, что для сохранности сбережений, большую часть денежных средств следует держать в рублях, разместив их в защитных активах, таких как: депозиты в коммерческих банках, гособлигации, драгоценные металлы (в основном золото), валюты дружественных стран (юань). При этом если сумма достаточно крупная, то можно вложиться в недвижимость, отметил эксперт.

«Остаток денежных средств стоит инвестировать в высокодоходные активы, поскольку чем больше риск, тем больше прибыль. К ним относятся: наиболее ликвидные акции известных мировых компаний, спекулятивные операции на биржевом рынке, доверительное управление капиталом в брокерских компаниях, криптовалюта», — советует Кравцов.

По его мнению, для того чтобы уберечь денежные средства от инфляции и получить дополнительный доход от вложений, необходимо обратить внимание на национальную валюту и искать различные безопасные варианты размещения рубля под определенную ставку процента, потому что в текущих условиях он достаточно устойчив и стабилен.

«Для этого нужно стать финансово-грамотным, изучить различного рода материалы по инвестированию или просто обратиться к профессионалам в этой сфере, финансовым советникам, инвестиционным консультантам», — заключил эксперт.

Ранее, 9 ноября, партнер Capital Lab Евгений Шатов также рассказал «Известиям», что альтернативой хранению сбережений в долларах и евро могут стать депозиты в госбанках, приобретение золота, покупка недвижимости.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022