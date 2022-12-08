«Известия» составили топ номинантов на «Большую книгу»

В московском Доме Пашкова 8 декабря состоится церемония вручения «Большой книги», самой статусной и самой дискутивной отечественной награды в области литературы. «Известия» составили топ самых обсуждаемых претендентов на награду Литературной академии.

Событием года стала непредвзятая биография анфан террибль русской литературы Василия Розанова, написанная ректором Литературного института им. А.М. Горького Алексеем Варламовым. Кроме того, важно отметить продолжение толстовской серии Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной», а также не вошедший в шорт-лист сборник Романа Сенчина «Русская зима».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Имя прозы: топ-5 самых обсуждаемых претендентов на «Большую книгу»