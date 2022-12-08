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Авиабизнес попросил заселять в отели при задержках рейсов по загранпаспорту

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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Российские авиакомпании пожаловались на отказ некоторых гостиниц заселять пассажиров на время задержек авиарейсов — администраторы отелей требуют предъявить паспорт РФ, и не принимают, например, загранпаспорта.

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На проблему первой обратила внимание крупнейшая частная авиакомпания России S7 Airlines, написав письмо в профильную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). «Известия» ознакомились с копией документа.

При этом, по нормам федеральных авиационных правил (ФАП-82), перевозчики обязаны разместить пассажиров в гостинице, если рейс задерживается или отменен по вине самой авиакомпании, из-за плохих метеоусловий или по технических причинам.

В последнее время авиаперевозчики столкнулись с проблемами при выполнении этого требования: гостиницы ссылаются на нормы постановления №1853, согласно которым заселение происходит только при предъявлении паспорта гражданина РФ. Загранпаспорт же принимается только у лиц, постоянно проживающих за пределами страны.

Поэтому россиянам-пассажирам международных рейсов, летающим с загранпаспортом, или военнослужащим, работники гостиниц отказывают в размещении, говорится в письме гендиректора S7 Вадима Клебанова президенту АЭВТ Владимиру Тасуну, копия которого копия есть в распоряжении «Известий». В S7 попросили АЭВТ обратиться в Минтранс для решения этого вопроса и корректировки постановления.

В пресс-службе S7 отказались от комментариев. «Известия» направили запросы в Минтранс и Минэкономразвития.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Вал ожидания: авиабизнес просит заселять пассажиров в отели по загранпаспорту

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