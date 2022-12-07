Украинский националист рассказал о подготовке «Азовом» диверсантов

Боевики запрещенных в России радикальных националистических группировок «Правый сектор» и «Азов» готовили членов организации «Национальный корпус» к боевым действиям против российских военных и диверсиям в тылу. Об этом 7 декабря рассказал задержанный активист «Нацкорпуса».

«Была база в Киеве «Атэк», там базировался [«Азов»], там проходила боевая подготовка основного состава, которые служили в полку. У нас были занятия в лесопарке, занятия по тактической медицине», — приводит «РИА Новости» выдержку из беседы активиста с оперативниками.

Мужчина рассказал, что их учили метать гранаты, разбираться в стрелковом оружии и минах.

«Готовили воевать с Российской Федерацией. У нас в организации были «национальные дружины». Туда, куда отбирали более физически сильных и способных в боевой подготовке <...> Более опытные и профессиональные, которые овладели таким навыком (диверсионной работы. — Ред.), у нас такие были», — добавил активист.

В ноябре председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Бердянске (Запорожская область) задержаны два боевика «Азова», которые готовили теракт на подстанции, а также покушение на руководство города.

В начале октября расчеты многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Западного военного округа распознали передвижение диверсионно-разведывательной группы украинских войск, после чего националистов удалось ликвидировать.

Россия продолжает проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято в том числе на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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