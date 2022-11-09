Рогов рассказал о задержании готовивших теракт боевиках «Азова»

В Бердянске задержаны два боевика украинского националистичного батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), которые готовили теракт на подстанции, а также покушение на руководство города. Об этом 9 ноября заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Задержали двух боевиков «Азова», один из них еще числился в «Правом секторе» (организация запрещена в России). У них было задание подорвать электроподстанцию и совершить покушение на руководство Бердянска», — сообщил он «РИА-Новости».

По словам Рогова, сейчас боевики дают признательные показания и предоставляют российской стороне много «интересной» информации. Отмечается, что при задержании у них были обнаружены взрывчатка, гранаты и огнестрельное оружие.

О том, что сотрудники российских спецслужб задержали боевиков стало известно утром 9 ноября. Об этом сообщил корреспондент «Известий» Леонид Китрарь. Пленные диверсанты рассказали, что такие цели им поставило главное управление разведки Украины. За успешное выполнение задания им обещали выплатить по $1 тыс.

Отмечалось, что оперативники наблюдали за деятельностью обоих националистов в течение долгого времени и произвели арест уже на финальной стадии подготовки.

Ранее, 8 ноября, стало известно, что диверсант ячейки Службы безопасности Украины (СБУ) покончил с собой при попытке скрыться от силовиков в Херсонской области.

2 ноября в Крыму задержали агента СБУ, планировавшего диверсию на линии электропередачи. У него были изъяты три взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор в одном из районов полуострова.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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