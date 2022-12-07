В Липецкой области женщина погибла в результате пожара в ТЦ

На месте пожара в торговом центре в Ельце обнаружено тело женщины, сообщила 7 декабря пресс-служба правительства Липецкой области в своем Telegram-канале.

«На втором этаже Дома Торговли в Ельце пожарные обнаружили тело женщины. Ее личность устанавливается», — указано в сообщении.

Отмечается, что в к ликвидации пожара было привлечено 10 пожарных расчетов. Открытое горение ликвидировано, пожар был локализован. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.

Сообщения о пожаре появились ранее в этот день. Известно, что в ходе эвакуации из здания удалось вывести 50 человек посетителей и работников ТЦ. Прокуратура Липецкой области поручила прокуратуре Ельца организовать проверку по факту пожара в Доме Торговли.

До этого, 6 декабря, ресторан Zuma, расположенный во Владивостоке, сгорел. Известно, что возгорание началось из-за неисправности оборудования. Сообщается, что пожар начался в системе вентиляции. Никто не пострадал. Площадь пожара составила 500 кв. м.