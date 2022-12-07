Суд в Подмосковье арестовал экс-полицейского за ДТП в нетрезвом состоянии

Суд арестовал бывшего полицейского, устроившего смертельную аварию в нетрезвом состоянии в Московской области, до 5 февраля, сообщили 7 декабря в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

«По ходатайству следствия судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 5 февраля 2023 года», — указано в пресс-релизе.

Отмечается, что бывшему сотруднику МВД предъявлено обвинение по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ. Известно, что ему также назначена судебно-медицинская экспертиза, а позднее будут произведены генетическая и автотехническая проверки. Водители автомобилей, участвовавших в аварии, и очевидцы ДТП также были допрошены.

Как отмечает областная прокуратура, расследование проходит под их контролем.

Ранее, 5 декабря, примерно в 14:30 на 4-м км автодороги Балашиха — Салтыковка произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще один пострадал. Виновником аварии стал сотрудник МВД, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. Позднее в пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили о том, что сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.