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Пьяный сотрудник полиции за рулем авто устроил смертельное ДТП в Подмосковье

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Фото: ИЗВЕТИЯ/Константин Кокошкин
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Сотрудник органов внутренних дел (ОВД), подозреваемый в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть человека, задержан в Подмосковье. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий сообщила во вторник, 6 декабря.

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Подозреваемого в совершении аварии, повлекшей смерть 44-летней женщины, задержал следователь следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по региону.

«По данным следствия, 5 декабря оперуполномоченный в пьяном виде двигался на автомобиле по проезжей части, где совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате пассажирка одной из машин скончалась», — рассказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

Следователи произвели осмотр места происшествия, изъяли подушки безопасности автомобилей, бутылку из-под водки и мобильный телефон, сообщает телеканал «360».

Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены водители автомобилей. Вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения будет решен в ближайшее время.

Как уточнили в подмосковном главке МВД, Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.

Авария произошла 5 декабря примерно в 14:30 на 4-м км автодороги Балашиха–Салтыковка, а управлявший Land Rover Range Rover полицейский отказался проходить медицинское освидетельствование, передает «Федеральное агентство новостей».

Его отстранили от выполнения служебных обязанностей, в будущем уволят из ОВД по отрицательным основаниям, а также привлекут к ответственности в установленном законом порядке, пишет «Москва 24».

Ранее, 27 июля, в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело в отношении женщины-водителя, которая сначала попыталась наехать на мужчину с двумя собаками, а затем — на сотрудника ДПС, который потребовал от нее пройти в отдел полиции для составления протокола.

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