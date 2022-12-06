Пьяный сотрудник полиции за рулем авто устроил смертельное ДТП в Подмосковье

Сотрудник органов внутренних дел (ОВД), подозреваемый в совершении ДТП в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло смерть человека, задержан в Подмосковье. Об этом старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по Московской области Ольга Врадий сообщила во вторник, 6 декабря.

Подозреваемого в совершении аварии, повлекшей смерть 44-летней женщины, задержал следователь следственного отдела по городу Балашиха ГСУ СК России по региону.

«По данным следствия, 5 декабря оперуполномоченный в пьяном виде двигался на автомобиле по проезжей части, где совершил столкновение с тремя автомобилями. В результате пассажирка одной из машин скончалась», — рассказала представитель ведомства агентству городских новостей «Москва».

Следователи произвели осмотр места происшествия, изъяли подушки безопасности автомобилей, бутылку из-под водки и мобильный телефон, сообщает телеканал «360».

Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрошены водители автомобилей. Вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения будет решен в ближайшее время.

Как уточнили в подмосковном главке МВД, Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке.

Авария произошла 5 декабря примерно в 14:30 на 4-м км автодороги Балашиха–Салтыковка, а управлявший Land Rover Range Rover полицейский отказался проходить медицинское освидетельствование, передает «Федеральное агентство новостей».

Его отстранили от выполнения служебных обязанностей, в будущем уволят из ОВД по отрицательным основаниям, а также привлекут к ответственности в установленном законом порядке, пишет «Москва 24».

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