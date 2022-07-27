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В Санкт-Петербурге задержали женщину за наезд на автомобиле на сотрудника ГИБДД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении женщины-водителя, которая в минувшие выходные сначала попыталась наехать на мужчину с двумя собаками, а затем — на сотрудника ДПС, который потребовал от нее пройти в отдел полиции для составления протокола.

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Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу 27 июля, подозреваемая задержана, решается вопрос о предъявлении ей обвинения.

«Следственным отделом по Василеостровскому району Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — говорится в сообщении.

Ранее в СМИ и соцсетях сообщалось о женщине на автомобиле Renault Sandero без номеров, которая пыталась наехать на мужчину с собаками у одного из домов по Морской набережной. Правоохранители установили, что за рулем находилась жительница города 1989 года рождения, которая до этого уже не раз привлекалась к ответственности за административные правонарушения.

Вечером 24 июля ее остановил на улице Кораблестроителей наряд ДПС. Полицейские предложили водителю проследовать с ними для оформления документов по новым правонарушениям, однако петербурженка в ответ наехала на одного из сотрудников, причинив ему различные повреждения.

5 июля также сообщалось, что автомобиль сбил пенсионерку во Всеволожском районе Ленинградской области. 36-летний водитель Hyundai Solaris сбил переходившую дорогу во дворах 85-летнюю местную жительницу, она скончалась на месте.

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