Пенсионерка погибла в ДТП под Петербургом

Автомобиль насмерть сбил пенсионерку во Всеволожском районе Ленинградской области. Об этом во вторник, 5 июля, сообщает 78.ru со ссылкой на ифнормироанный источник.

Инцидент произошел накануне, 4 июля, в 15:10 у дома № 2 по Английской улице в Кудрово. 36-летний водитель Hyundai Solaris сбил переходившую дорогу во дворах 85-летнюю местную жительницу. По предварительной информации, мужчина был пьян. Он отказался от медосвидетельствования. Пенсионерка скончалась на месте.

Водителя задержали. Возбуждено уголовное дело.

Ранее 4 июля сообщалось, что в Москве машина сбила двух человек на пешеходном переходе на пересечении улицы 4-я Парковая и Заводского проезда. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы, обстоятельства ДТП выясняются.