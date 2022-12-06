В Подмосковье уволили устроившего ДТП в пьяном виде полицейского

Полицейский из Балашихи, устроивший в нетрезвом состоянии ДТП, в котором погибла женщина, уволен из органов внутренних дел. Об этом 6 декабря сообщили в региональном главке полиции.

«Сотрудник уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в установленном законом порядке», — подчеркнули в полиции.

Виновник аварии подозревается в совершении преступления по статье 264 УК РФ, части 4.

Подозреваемый был задержан ранее во вторник.

Авария произошла днем 5 декабря на 4-м км автодороги Балашиха–Салтыковка, автомобиль полицейского столкнулся с тремя легковушками. Управлявший Land Rover Range Rover полицейский отказался проходить медицинское освидетельствование.