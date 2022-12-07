В России начали продавать новые минивэны Volkswagen Viloran

Российские дилеры предлагают под заказ привезти из Китая минивэн Volkswagen Viloran, хотя несколько моделей уже завезены в РФ. Машина предлагается по цене от 5,6 млн рублей, пишет 7 декабря портал «Авто.ру».

Под капотом переднеприводного автомобиля установлен двухлитровый бензиновый турбодвигатель мощностью 220 л.с., который работает в сочетании с семиступенчатым «роботом».

В хорошо оснащенный автомобиль Viloran входят многозонный климат-контроль, панорамная крыша и раздельные кресла второго ряда с электрорегулировками и подколенными оттоманками. В России минивэн Viloran хотя и запатентован, но официально в РФ никогда не продавался. Эксперты авторынка напомнили, что в Китае эту модель используют как альтернативу представительским седанам.

28 ноября стало известно, что российские дилеры стали ввозить по параллельному импорту лифтбэки и универсалы Volkswagen Arteon.

Автомобили предлагаются как с бензиновыми (190 л.с. и 280 л.с.), так и дизельными (200 л.с.) двигателями объемом 2 л. Все моторы сочетаются с «роботом». Машины доступны как с передним, так и с полным приводом. В список оснащения Arteon входят адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, трехзонный климат-контроль, навигационная система, светодиодные фары и другие комфортные опции.

Стоимость лифтбэков в России начинается от 4,15 млн рублей, универсалов — от 4,3 млн рублей.