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Volkswagen Arteon стали предлагать в России

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Фото: Volkswagen
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Российские дилеры начали предлагать лифтбэки и универсалы Volkswagen Arteon. Новые автомобили с пробегом менее 100 км предлагают дилеры из Москвы, Новосибирска и Владивостока, сообщил 28 ноября сайт «Газета.Ru».

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Автомобили предлагаются как с бензиновыми (190 л.с. и 280 л.с.), так и дизельными (200 л.с.) двигателями объемом 2 л. Все моторы сочетаются с «роботом». Машины доступны как с передним, так и с полным приводом.

В список оснащения Arteon входят адаптивный круиз-контроль, мультимедийная система с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, трехзонный климат-контроль, навигационная система, светодиодные фары и другие комфортные опции. Для настоящих эстетов дилеры предлагают под заказ привезти машину со спортивным пакетом R-Line.

Стоимость лифтбэков в России начинается от 4,15 млн рублей, универсалов от 4,3 млн рублей.

Volkswagen Arteon официально продавался на российском рынке только в течении 2020 года. Покупателям предлагались лифтбэки с передним приводом по цене от 2,64 млн рублей.

21 ноября стало известно, что компания Volkswagen, которая сделала выбор в пользу производства электромобилей, отчего модельный ряд марки сильно поредел, не отказалась от планов выпустить следующее поколение кроссовера Tiguan с традиционными моторами. Немецкий бестселлер ждет радикальная смена стиля: благодаря округлившейся передней части кузова автомобиль станет немного похож на электрические модели серии ID. Следующее поколение кроссовера сохранит прежнюю платформу, а также широкий выбор бензиновых и дизельных моторов. Будет и гибридная версия. Специалисты допустили, что новый гибридный Tiguan будет выпускаться в переднеприводном и полноприводном вариантах.

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