Ученые нашли способ влиять на количество свободных радикалов в организме

Ученые нашли новый способ повлиять на количество свободно-радикальных частиц в теле человека, которые негативно влияют на состояние организма, провоцируя болезни. О результатах исследования «Известиям» сообщили его авторы — сотрудники кафедры биотехнологий продуктов питания из растительного и животного сырья МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).

Так, ученым удалось разработать модель приблизительной оценки и расчета массы пищевых компонентов, которые необходимы для утилизации свободно-радикальных частиц в теле человека. Зная их количество, они смогли определить, сколько антиоксидантов должно быть в рационе для их нейтрализации.

Как пояснил профессор кафедры биотехнологий продуктов питания из растительного и животного сырья МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) Игорь Никитин, свободные радикалы или продукты жизнедеятельности клеток образуются в результате многочисленных химических реакций.

«Они могут способствовать развитию в организме человека различных заболеваний, таких как атеросклероз и катаракта, провоцируют возникновение воспалительных процессов, например артрита. Также свободные радикалы ускоряют старение кожи и всего организма. Отслеживание их количественных показателей поможет предотвратить или замедлить развитие болезней», — подчеркнул специалист.

Ученые отметили, что существует несколько основных факторов, которые усиливают генерацию свободных радикалов. Это учащенное дыхание во время физической активности, ксенобиотики или чужеродные для живых организмов вещества, поступающие с пищей, вредные привычки, нездоровый рацион питания и другие. Полное избавление от пагубного влияния свободных радикалов невозможно, но есть способ уменьшить их влияние на организм человека, уточнил Никитин.

«Это возможно благодаря составлению сбалансированных рационов, так как известно, что некоторые продукты питания содержат в себе ряд веществ, которые называются «антирадикальными ловушками», или антиоксидантами. Мы с коллегами впервые смогли разработать модель оценки вырабатываемого количества этих частиц», — объяснил ученый.

В этой модели исследователи учли разнообразные факторы жизнедеятельности, которые могут повлиять на увеличение или уменьшение радикалов в теле. Так, они включают данные по возрасту, полу, спортивной активности, вредным привычкам, средним значениям потребления ксенобиотиков и другие показатели. По итогам удалось получить значения объемов пищевых компонентов, необходимых для утилизации свободно-радикальных частиц, образующихся в организме человека в день.

По их подсчетам, для этого потребуется в среднем от 260 до 540 г пищевых компонентов в пересчете на сухую массу. В то же время для утилизации потребляемых ксенобиотиков требуется от 220 до 260 мг дополнительных компонентов или 11,5–13,0 г незаменимых аминокислот, которые необходимо учитывать при расчете индивидуализированных рационов.

Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Environmental Research and Public Health.

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