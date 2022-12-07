Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Замглавы администрации Мелитополя Волыка попытались взорвать
Мир
Полиция ФРГ задержала десятки планировавших госпереворот экстремистов
Экономика
Британия и США заключили новое энергетическое партнерство
Общество
Ученый Валерий Качин стал фигурантом дела о госизмене
Происшествия
В результате стрельбы возле ночного клуба в Москве пострадал один человек
Мир
Гражданка РФ оказалась среди подозреваемых в подготовке госпереворота в Германии
Авто
В России появится кроссовер Hyundai Casper
Общество
Путин наградил посмертно орденом Мужества депутата парламента ДНР Пирогову
Политика
Песков сообщил о рассмотрении РФ вариантов ответа на потолок цен на нефть
Авто
На «Автоторе» представили один из вариантов компактного электрокара
Общество
Стрелявшего по полицейским в Новошахтинске задержали
Мир
На востоке Украины объявлена воздушная тревога

Ученые нашли способ влиять на количество свободных радикалов в организме

0
Фото: Global Look Press/imageBROKER/Franziska Ritter
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые нашли новый способ повлиять на количество свободно-радикальных частиц в теле человека, которые негативно влияют на состояние организма, провоцируя болезни. О результатах исследования «Известиям» сообщили его авторы — сотрудники кафедры биотехнологий продуктов питания из растительного и животного сырья МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ).

Умная вечеринка: молодые ученые предложили питаться личинками мух
Какие еще проекты представили на форуме «Наука будущего»

Так, ученым удалось разработать модель приблизительной оценки и расчета массы пищевых компонентов, которые необходимы для утилизации свободно-радикальных частиц в теле человека. Зная их количество, они смогли определить, сколько антиоксидантов должно быть в рационе для их нейтрализации.

Как пояснил профессор кафедры биотехнологий продуктов питания из растительного и животного сырья МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) Игорь Никитин, свободные радикалы или продукты жизнедеятельности клеток образуются в результате многочисленных химических реакций.

«Они могут способствовать развитию в организме человека различных заболеваний, таких как атеросклероз и катаракта, провоцируют возникновение воспалительных процессов, например артрита. Также свободные радикалы ускоряют старение кожи и всего организма. Отслеживание их количественных показателей поможет предотвратить или замедлить развитие болезней», — подчеркнул специалист.

Ученые отметили, что существует несколько основных факторов, которые усиливают генерацию свободных радикалов. Это учащенное дыхание во время физической активности, ксенобиотики или чужеродные для живых организмов вещества, поступающие с пищей, вредные привычки, нездоровый рацион питания и другие. Полное избавление от пагубного влияния свободных радикалов невозможно, но есть способ уменьшить их влияние на организм человека, уточнил Никитин.

«Это возможно благодаря составлению сбалансированных рационов, так как известно, что некоторые продукты питания содержат в себе ряд веществ, которые называются «антирадикальными ловушками», или антиоксидантами. Мы с коллегами впервые смогли разработать модель оценки вырабатываемого количества этих частиц», — объяснил ученый.

В этой модели исследователи учли разнообразные факторы жизнедеятельности, которые могут повлиять на увеличение или уменьшение радикалов в теле. Так, они включают данные по возрасту, полу, спортивной активности, вредным привычкам, средним значениям потребления ксенобиотиков и другие показатели. По итогам удалось получить значения объемов пищевых компонентов, необходимых для утилизации свободно-радикальных частиц, образующихся в организме человека в день.

По их подсчетам, для этого потребуется в среднем от 260 до 540 г пищевых компонентов в пересчете на сухую массу. В то же время для утилизации потребляемых ксенобиотиков требуется от 220 до 260 мг дополнительных компонентов или 11,5–13,0 г незаменимых аминокислот, которые необходимо учитывать при расчете индивидуализированных рационов.

Результаты исследования опубликованы в международном научном журнале Environmental Research and Public Health.

В октябре ученые Биологического института Томского государственного университета (ТГУ), исследуя пищевую ценность нескольких видов моллюсков и насекомых, выяснили, что состав некоторых слизней и жуков по многим показателям превосходит мясо сельскохозяйственных животных. Специалисты уверены, что промышленное выращивание беспозвоночных экономически выгодно, особенно в условиях продовольственного кризиса, так как, помимо ценных питательных свойств, им не требуется тепло и не страшна высокая влажность. Кроме того, жуки и слизни не нуждаются в антибиотиках, как происходит в случае производства мяса сельскохозяйственных животных.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022