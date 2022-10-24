Слизни и жуки оказались полезнее мяса животных

Ученые Биологического института Томского государственного университета (ТГУ), исследуя пищевую ценность нескольких видов моллюсков и насекомых, выяснили, что состав некоторых слизней и жуков по многим показателям превосходит мясо сельскохозяйственных животных. Результаты исследования в понедельник, 24 октября, опубликованы на сайте вуза.

В частности, томские биологи исследуют пищевую ценность нескольких видов беспозвоночных — серых и рыжих слизней, жуков-носорогов и бронзовки.

«Мы вырастили серых и рыжих слизней от стадии яйца до взрослых особей и проанализировали их нутриентный состав. Так, выяснилось, что в биомассе слизней содержится хитин, которого нет в мясе сельскохозяйственных животных. Этот элемент улучшает перистальтику кишечника и работу желудочно-кишечного тракта в целом. Наряду с этим в биомассе слизней есть углеводы, жирорастворимые витамины А и Е, отсутствующие в мясных продуктах», — пояснила заведующая кафедрой зоологии беспозвоночных БИ ТГУ Анастасия Симакова.

Кроме того, как отметил руководитель проекта Сергей Чернышев, беспозвоночные животные сегодня считают одним из наиболее перспективных источников протеина. Использование их в пищу становится трендом не только для азиатских стран, но и для Европы.

«В России это направление только начинает развиваться, но ни у кого нет сомнений в его перспективности. Животный протеин жизненно необходим человеку для обеспечения жизнедеятельности. Беспозвоночные животные с этой точки зрения оптимальный вариант», — указал он.

При этом жуки-носороги оказались рекордсменами по содержанию белка. На 100 г приходится 25,9 г белка, тогда как в говядине его всего 18,6 г.

Ученые уверены, что промышленное выращивание беспозвоночных экономически выгодно, особенно в условиях продовольственного кризиса, так как, помимо ценных питательных свойств, им не требуется тепло и не страшна высокая влажность. Кроме того, жуки и слизни не нуждаются в антибиотиках, как происходит в случае производства мяса сельскохозяйственных животных.

Ранее, в августе, в беседе с «Известиями» врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала об употреблении в пищу насекомых. По ее словам, разговоры об употреблении насекомых в пищу давно ведутся в различных институтах питания мира. Она отметила, что если будут проблемы с едой, то вполне можно есть фарш из саранчи и при этом отлично себя чувствовать. Так специалист прокомментировала заявление Еврокомиссии (ЕК) о возможности употребления в пищу домашних сверчков, желтых мучных червей и мигрирующую саранчу.