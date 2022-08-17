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Врач оценила инициативу Еврокомиссии употреблять насекомых в пищу

Врач Тихомирова: в инициативе Еврокомиссии употреблять в пищу сверчков и червей нет необходимости
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Фото: Global Look Press/dpa/Visarut Sankham
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Насекомые вполне пригодны в пищу, однако в современном мире в этом нет необходимости, поскольку на рынке продовольствия сейчас и так много еды. Об этом 17 августа заявила «Известиям» врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиники» Елена Тихомирова.

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Так специалист прокомментировала «Известиям» заявление Еврокомиссии (ЕК) о возможности употребления в пищу домашних сверчков, желтых мучных червей и мигрирующую саранчу.

«Разговоры об употреблении насекомых в пищу давно ведутся в различных институтах питания мира. Даже наш академик РАН Виктор Тутельян говорил о том, что, если будут проблемы с едой, мы прекрасно будем есть фарш из саранчи и отлично себя чувствовать», — отметила врач.

По ее словам, у многих специализированных институтов есть «секретные» разработки питания людей в чрезвычайных ситуациях. Измельченная ткань насекомых вполне пригодна в пищу, она является источником белка, там есть большое количество животного хитина, который выполняет роль клетчатки.

Как пояснила эксперт, благодаря современной промышленности сейчас можно взять любых животных, насекомых или моллюсков и путем экстракции сделать из них довольно хорошую комбинацию питательных веществ.

Однако сейчас рынок питания и продовольствия переполнен, поэтому об употреблении насекомых речь не идет, подчеркнула Тихомирова.

«Разработки о питании насекомыми всегда велись и ведутся, и не только насекомыми, и другими «несъедобными существами», но они всегда существуют на случай тотальных катаклизмов, когда человек будет поставлен на грань выживания, сейчас мир изобилен, еды очень много. И если кому-то хочется именно в этом мире есть моль — пускай, у каждого свои пищевые «перверсии», но пока у нас есть на рынке много продуктов, я думаю, делать это не следует», — резюмировала диетолог.

Ранее в этот день стало известно о крайне негативной реакции европейцев на предложение Еврокомиссии употреблять в пищу некоторые виды насекомых. Некоторые пользователи Twitter возмутились этой инициативой и предложили составу ЕК есть такие «деликатесы» самим.

9 августа портал Роскачество сообщил, что Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) дополнило список альтернативных источников белка личинками моли. Отмечалось, что они пополнят разрешенных для употребления в пищу в ЕС насекомых после одобрения ЕК.

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