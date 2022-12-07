В ДНР при столкновении грузовика и микроавтобуса погибли 16 человек

В результате серьезного ДТП в Шахтерском районе Донецкой Народной Республики (ДНР) погибли 16 человек. Как сообщили 7 декабря в экстренных службах, на трассе в регионе произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса.

«На автодороге Шахтерск — Торез произошло столкновение грузового автомобиля, перевозившего военнослужащих, с микроавтобусом. Погибли 16 человек, трое пострадавших госпитализированы», — цитирует источник ТАСС.

В числе погибших — водитель грузовика. На месте ДТП работают оперативные службы, они выясняют обстоятельства аварии.

Известно, что пострадавшие находятся в реанимации. Из них трое человек — это военные, состояние которых оценивается как тяжелое.

Ранее, 9 ноября, стало известно, что в ДТП, произошедшем под Геническом, погиб замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов. Смертельное ДТП, вероятнее всего, произошло по вине водителя грузовика, который совершил опасный маневр на дороге. В результате водитель Стремоусова не справился с управлением. Машина чиновника получила серьезные повреждения. В ДТП пострадали еще два человека.