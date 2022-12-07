Шри-Ланка отменила ковидные ограничения на въезд

Министерство здравоохранения Шри-Ланки с 7 декабря сняло ограничения на въезд в страну, введенные из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило в среду, 7 декабря, ланкийское издание Mawratanews со ссылкой на распоряжение ведомства.

Как пишет газета, в министерстве здравоохранения страны заявили, что больше не требуется по прибытии на остров предъявлять отрицательный тест на COVID-19 или сертификат о вакцинации.

«Требование предоставлять сертификат о вакцинации от коронавируса по прибытии из-за границы в любой аэропорт или морской порт Шри-Ланки отменяется», — говорится в публикации.

В случае заболевания коронавирусом на территории Шри-Ланки иностранцы должны в течение семи дней соблюдать режим самоизоляции в частной клинике, гостинице или другом месте пребывания за свой счет.

С 1 декабря Ирак отменил для путешественников требование иметь сертификат о вакцинации от COVID-19. При этом сообщалось, что авиакомпания Fly Baghdad запускает прямые рейсы из Багдада в Москву.

Днем ранее стало известно, что Сейшелы также с 1 декабря отменяют документы по COVID-19 для въезда туристов. Кроме того, сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» может увеличить количество рейсов на острова в пиковый сезон. Сейчас рейсы между Москвой и Викторией выполняются дважды в неделю.