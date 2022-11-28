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Туризм
Сейшелы с 1 декабря отменят документы по COVID-19 для въезда туристов
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Сейшелы с 1 декабря отменят документы по COVID-19 для въезда туристов

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Markus Mainka
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Туристы, приезжающие на Сейшелы, с 1 декабря больше не должны будут предъявлять сертификаты о вакцинации или тестировании на COVID-19 для въезда в страну. Об этом сообщили в понедельник, 28 ноября, в российском посольстве на Сейшельских островах.

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«С 1 декабря текущего года для поездки на Сейшелы не потребуется более предъявление сертификатов о вакцинации или тестировании на COVID-19. Однако путешественникам предписывается иметь страховку, покрывающую в том числе случаи заболевания коронавирусом», — указали в российском диппредставительстве.

Кроме того, там сообщили, что авиакомпания «Аэрофлот» может увеличить количество рейсов на острова в пиковый сезон. Сейчас рейсы между Москвой и Викторией выполняются дважды в неделю.

«В настоящее время помимо различных авиамаршрутов между Россией и Сейшелами через третьи страны Москву и Викторию связывают прямые рейсы «Аэрофлота», осуществляемые дважды в неделю. Учитывая имеющийся опыт, полагаем, что в пиковые сезоны отечественный флагман может увеличить частоту полетов на острова (в 2021 году их количество доходило до четырех в неделю)», — отметили в диппредставительстве.

22 ноября сообщалось, что Индия отменила все ковидные ограничения на въезд. Министерство здравоохранения страны выпустило обновленную редакцию «Руководства для прибывающих из-за рубежа», согласно которой теперь желательно, чтобы туристы были вакцинированы, но это больше не является обязательным требованием.

Кроме того, была отменена самодекларация о вакцинации, которую обязательно должны были загружать все авиапассажиры на портале Air Suvidha. Также для въезда больше не требуются ПЦР-тесты.

8 ноября сообщалось, что эмират Дубай отменил для туристов справки о сделанной прививке от коронавируса и ПЦР-тесты. Пассажиры, путешествующие из Дубая или через Дубай, должны соблюдать только транзитные требования и требования к проезду до конечного пункта назначения. Таким образом, эмират вернулся к доковидным правилам въезда в эмират.

Ранее в этот день обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для непривитых туристов отменил эмират Абу-Даби. Ранее для въезда в эмират невакцинированным требовался отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до вылета.

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