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Индия отменила все ковидные ограничения на въезд

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Raimund Franken
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Индия с 22 ноября отменила все ковидные ограничения на въезд. Информация опубликована на сайте минздрава Индии.

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21 ноября министерство здравоохранения страны выпустило обновленную редакцию «Руководства для пребывающих из-за рубежа», согласно которой теперь желательно, чтобы туристы были вакцинированы, но это больше не является обязательным требованием.

«В свете устойчивого снижения траектории COVID-19 и значительных успехов, достигнутых в охвате вакцинацией против COVID-19 как во всем мире, так и в Индии, министерство здравоохранения и благосостояния семьи выпустило пересмотренную версию «Руководства для прибывающих из-за рубежа», — отмечается в сообщении.

Кроме того, отменена самодекларация о вакцинации, которую обязательно должны были загружать все авиапассажиры на портале Air Suvidha. Также для въезда больше не требуются ПЦР-тесты.

8 ноября сообщалось, что эмират Дубай отменил для туристов справки о сделанной прививке от коронавируса и ПЦР-тесты. Пассажиры, путешествующие из Дубая или через Дубай, должны соблюдать только транзитные требования и требования к проезду до конечного пункта назначения. Таким образом, эмират вернулся к доковидным правилам въезда в эмират.

Ранее в этот день обязательные ПЦР-тесты на коронавирус для непривитых туристов отменил эмират Абу-Даби. Ранее для въезда в эмират невакцинированным требовался отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 48 часов до вылета.

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