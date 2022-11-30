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Ирак с 1 декабря отменит для туристов требование иметь сертификат о вакцинации

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Фото: Global Look Press/Zhang Miao
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Ирак с 1 декабря отменит для путешественников требование иметь сертификат о вакцинации от COVID-19. Об этом в среду, 30 ноября, сообщает авиакомпания Fly Baghdad в своем Telegram-канале.

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Уточняется, что предъявлять сертификаты не нужно после 30 ноября.

Накануне сообщалось, что с 22 декабря Fly Baghdad запускает прямые рейсы из Багдада в Москву. Перелеты из столицы Ирака в аэропорт Внуково и обратно будут выполняться раз в неделю. Согласно информации на сайте авиакомпании, стоимость полета в одну сторону обойдется около $300.

Днем ранее стало известно, что Сейшелы также с 1 декабря отменят документы по COVID-19 для въезда туристов. Кроме того, сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» может увеличить количество рейсов на острова в пиковый сезон. Сейчас рейсы между Москвой и Викторией выполняются дважды в неделю.

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