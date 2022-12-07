В США заявили о стремительном падении уровня поддержки Украины

Число американцев, которые считают, что США должны как можно скорее подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров, составило 47%. Об этом говорят результаты исследования, проведенного центром The Chicago Council on Global Affairs.

Опрос проходил с 18 по 20 ноября. По мнению 46% респондентов, в настоящий момент ни Москва, ни Киев не имеют заметного преимущества в конфликте на Украине. Количество симпатий к России и Украине было равным, по 26%.

48% респондентов заявили, что Вашингтон должен продолжать поддерживать Киев столько, сколько для этого потребуется даже, если за этом придется платить простым гражданам более высокими ценами на газ и еду. В то же время в июле при аналогичном исследовании за помощь Украине выступили 58% опрошенных.

Кроме того, число тех, кто выступил за то, чтобы США толкали Украину начать мирные переговоры даже при условии потери каких-то территорий, по сравнению с июлем выросло: с 38% до 47%.

Однако всё еще подавляющее большинство американцев считают правильным продолжение поставок оружия Украине (65% опрошенных), прием беженцев в страну (75%), а также санкции против России (75%).

Ранее, 7 декабря, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что Европейский союз может оказаться в долговой яме из-за чрезмерной и необдуманной поддержки Украины.

Западные страны увеличили отправку Киеву оружия и военной техники на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято из-за обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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