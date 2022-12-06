Западные спецслужбы всегда агрессивно работали против России. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам у контрразведки РФ всегда было много работы, страну никогда не оставляли в покое.

«У них всегда было много работы… нас никогда в покое не оставляли, всегда достаточно агрессивно работали и продолжают работать западные спецслужбы против нас», — ответил Песков на вопрос, появилось ли с началом спецоперации у разведчиков больше работы.

Ранее, 4 декабря, «РИА Новости» ссылкой на военно-дипломатический источник сообщило, что Киев под контролем британских спецслужб и при помощи канадской ЧВК GardaWorld готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса.

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