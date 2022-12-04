Киев под контролем британских спецслужб и при помощи канадской ЧВК GardaWorld готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса. Об этом 4 декабря заявил «РИА Новости» военно-дипломатический источник.

«По информации, подтвержденной по нескольким каналам, киевским режимом готовится резонансная провокация, направленная на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти (Россия) – Одесса (Украина)», — заявил источник.

По его данным, на Одесском припортовом заводе Киев намерен взорвать крыши хранилищ аммиака и цехов и обставить это как «ракетный удар» ВС РФ.

«Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие по договору с администрацией морских портов Украины функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области», — отметил собеседник агентства.

Как сообщается, главная цель провокации, как и в диверсии на «Северных потоках», — лишить Россию возможности поставлять аммиак в другие страны, прежде всего в развивающиеся.

23 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва проработает с ООН вопрос возобновления поставок аммиака из Тольятти в Одессу. По его словам, поставки по маршруту были бы выгодны всем сторонам. Россия готова расширить работу по поставкам удобрений и сотрудничать абсолютно со всеми партнерами в данной сфере, добавил глава государства. Ранее, в конце октября, Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

30 ноября офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские власти готовят очередную провокацию против Вооруженных сил России, которая может быть проведена в Одессе. По его сведениям, Киев намерен произвести подрыв хранилища химической продукции на Одесском припортовом заводе для последующего обвинения России в организации техногенной катастрофы.

Народная милиция ЛНР также сообщила о подготовке другой провокации, которую намерены осуществить украинские спецслужбы. Они пытаются обвинить военнослужащих РФ в массовых убийствах и пытках жителей Купянска. Для этого силовики эксгумировали тела умерших с городского кладбища и нанесли им увечья.

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Позже в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки.

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