Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведка США рассказала о нежелании лидера КНР принимать западные вакцины
Мир
В Риме прошли протесты против поставок оружия Украине
Мир
В Доминикане планируют наладить поставки в Россию кофе, рома, авокадо и сигар
Мир
ЕС опубликовал решение о введении потолка цен на российскую нефть
Мир
Украинская беженка устроила драку из-за удлинителя в Мюнхене
Мир
В Латвии перестали предлагать медицинскую помощь на русском языке
Мир
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
Мир
Стало известно о подготовке Киевом провокации для срыва транзита аммиака
Мир
В киевском метро разместили портрет Пушкина и цветы на месте закрытого бюста
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся у станции метро в Москве
Мир
Apple ускорила перенос части производства из Китая
Экономика
Кредиты на вторичное жилье стали выдавать по ставке от 1%

Стало известно о подготовке Киевом провокации для срыва транзита аммиака

Источник рассказал о подготовке Киевом провокации по срыву транзита аммиака
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев под контролем британских спецслужб и при помощи канадской ЧВК GardaWorld готовит провокацию, чтобы сорвать инициативу ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти – Одесса. Об этом 4 декабря заявил «РИА Новости» военно-дипломатический источник.

Ядерный процесс: украинские формирования возобновили обстрелы ЗАЭС
Под огонь ВФУ попали энергоблоки и один из спецкорпусов Запорожской атомной станции

«По информации, подтвержденной по нескольким каналам, киевским режимом готовится резонансная провокация, направленная на срыв инициативы ООН по возобновлению транзита аммиака по трубопроводу Тольятти (Россия) – Одесса (Украина)», — заявил источник.

По его данным, на Одесском припортовом заводе Киев намерен взорвать крыши хранилищ аммиака и цехов и обставить это как «ракетный удар» ВС РФ.

«Провокация спланирована и реализуется под контролем представителей спецслужб Великобритании, находящихся в Одессе. В реализации данной провокации также задействованы контрактники канадской ЧВК GardaWorld, осуществляющие по договору с администрацией морских портов Украины функции охраны портовой инфраструктуры в Одесской области», — отметил собеседник агентства.

Как сообщается, главная цель провокации, как и в диверсии на «Северных потоках», — лишить Россию возможности поставлять аммиак в другие страны, прежде всего в развивающиеся.

23 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Москва проработает с ООН вопрос возобновления поставок аммиака из Тольятти в Одессу. По его словам, поставки по маршруту были бы выгодны всем сторонам. Россия готова расширить работу по поставкам удобрений и сотрудничать абсолютно со всеми партнерами в данной сфере, добавил глава государства. Ранее, в конце октября, Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

30 ноября офицер второго корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщил, что украинские власти готовят очередную провокацию против Вооруженных сил России, которая может быть проведена в Одессе. По его сведениям, Киев намерен произвести подрыв хранилища химической продукции на Одесском припортовом заводе для последующего обвинения России в организации техногенной катастрофы.

Народная милиция ЛНР также сообщила о подготовке другой провокации, которую намерены осуществить украинские спецслужбы. Они пытаются обвинить военнослужащих РФ в массовых убийствах и пытках жителей Купянска. Для этого силовики эксгумировали тела умерших с городского кладбища и нанесли им увечья.

Утечки на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2» были обнаружены 26 сентября. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек были зарегистрированы два мощных подводных взрыва. Позже в службе государственной безопасности Швеции заявили, что на газопроводах подтверждены факты диверсии. На месте аварии были найдены следы взрывчатки.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022