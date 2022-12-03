Российский разведчик назвал потери ВС РФ в зоне СВО минимальными

Российские Вооруженные силы благодаря грамотной тактике проводят спецоперацию на Украине с минимальными потерями. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил разведчик спецназа Западного военного округа в селе Новоселовское в ЛНР.

«[Продвижение российский войск. — Ред.] всегда было грамотное, с минимальными потерями. Каждый боец был на счету. Артиллерию тоже корректировали исходя из тех моментов, чтобы минимизировать потери среди своего личного состава», — рассказал спецназовец «РИА Новости».

Военный отметил, высокое морально-психологическое состояние российских бойцов. По его словам, они «рвутся вперед». При этом, прежде чем штурмовать улицы и дома, войска РФ уничтожают убежища противника и вражескую технику.

«То есть мы уже здесь в курсе, как они двигаются, сначала изучаем их высадки, движение техники — во сколько, что, где они передвигаются», — пояснил разведчик.

Военный подчеркнул, что после разведки по украинским позициям начинается работа минометов и гранатометов, и только затем проводится штурм. Благодаря этой тактике, потери среди российских солдат минимальны.

Накануне Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что потери украинских боевиков с февраля составили от 10 до 13 тыс. человек. Однако 30 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в видеообращении заявила, что с начала специальной военной операции погибло свыше 100 тыс. украинских боевиков. Позднее из записи заявления главы ЕК пропала часть о потерях.

В тот же день советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин допустил, что озвученные фон дер Ляйен данные, скорее всего, правдивы. Он указал на то, что Украина неоднократно проводила мобилизацию, и выразил мнение, что Киеву «просто не жалко этого призывного ресурса».

9 ноября командующий Объединенной группировкой войск РФ в районе проведения спецоперации генерал армии Сергей Суровикин сообщил, что ВСУ потеряли только в октябре более 12 тыс. человек.

Ранее, 18 октября, Суровикин сообщал, что потери украинский стороны составляют от 600 до 1 тыс. человек ежедневно, в то время как российские военные не стремятся к высоким темпам продвижения, чтобы минимизировать потери среди военных и мирного населения.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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