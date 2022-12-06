Цена нефти Brent опустилась ниже $80 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $80 за баррель впервые с 6 января. Об этом свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE во вторник, 6 декабря.

Так, по данным биржи на 20:03 мск стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2023 снижалась на 3,25%, до $79,99 за баррель.

К 20:07 мск цена находилась на уровне $80,12 за баррель (–3,1%).

Во вторник также стало известно, что минэнерго США понизило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2022 году с $102,13 до $101,48 за баррель.

Ожидается, что котировки Brent в начале 2023 года будут держаться выше $90 за баррель. В среднем, как отмечается в отчете управления энергетической информации (EIA) ведомства, цена нефти этой марки может составить в следующем году $92 за баррель.

Ранее, 1 ноября, руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард предположил, что в 2023 году коридор цен на нефть марки Brent может находиться на уровне $85–105 за баррель. Он пояснил, что уровень предложения нефти во многом будет зависеть от политического решения картеля ОПЕК+ в связке с Россией, а также от действий правительства США в вопросе использовании своих нефтяных резервов.