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Рябков допустил снятие моратория на размещение РСМД в Европе при эскалации

Замглавы МИД Рябков: мораторий на размещение РСМД в Европе при эскалации может быть снят
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Российская сторона не исключает возможности отмены моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе из-за поставок Вашингтоном Киеву более дальнобойного оружия. Об этом заявил журналистам во вторник, 6 декабря, замглавы МИД России Сергей Рябков.

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«Не хотел бы вдаваться в гипотетические сценарии, предложение о том, чтобы такой мораторий ввести остается в силе. Но понятно, что догматически к позиции подходить тоже нельзя, и если эскалационные сценарии будут и дальше применяться нашими противниками <...> можно будет рассмотреть ситуацию и под этим углом тоже», — сказал дипломат.

Он уточнил, что это предупреждение противникам для того, чтобы они не шли на опрометчивые ходы и не испытывали терпение России на прочность.

Пока, по словам Рябкова, позиция Москвы по РСМД неизменна, однако не стоит придумывать поводы, чтобы российская сторона начала что-то пересматривать.

В октябре зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставки Западом Киеву реактивных систем залпового огня повышенной дальности являются самым быстрым путем эскалации конфликта на Украине.

В апреле министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что западные страны отвергли предложение Москвы о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В 2019 году Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В России эти обвинения отвергали и заявляли о готовности продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.

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