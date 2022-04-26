Лавров заявил об отказе Запада от взаимного с Россией моратория на РСМД

Западные страны отвергли предложение России о взаимном моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом в понедельник, 25 апреля, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Наши предложения о взаимном моратории отвергаются, хотя мы сопроводили это предложение необходимостью согласовать и механизмы верификации», — сказал он в программе «Большая игра» на Первом канале.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, главным возражением Запада является недоверие, а возникло оно из-за того, что в Калининграде находится «Искандер», который не нарушал параметров, закрепленных в договоре о ракетах средней и меньшей дальности.

Лавров также подчеркнул, что Москва предлагала западным представителям приехать в Калининград, а в ответ на это просила посетить базы противоракетной обороны США в Польше и Румынии, однако Запад от этого предложения отказался.

Ранее, 14 декабря, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предложение России ввести мораторий на размещение вооружений в Европе не имеет смысла соглашаться, так как оно не вызывает доверия.

Глава альянса добавил, что РФ «следует поддающимся проверке образом уничтожить все свои ракеты SSC-8, которые нарушают ДРСМД». Для НАТО принимать мораторий на размещение оружия, которое российская сторона уже якобы развертывает, совершенно неуместно, подчеркнул Столтенберг.

Накануне в МИД РФ предупредили, что если страны Североатлантического альянса не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. Речь идет об опасениях России по поводу размещения в Европе вооружений, запрещенных Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). В ведомстве заявили, что отсутствие прогресса в решении этой проблемы дипломатическим путем приведет к тому, что ответ РФ будет военно-техническим.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

В феврале 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из Договора РСМД, обвинив Москву в невыполнении пунктов документа из-за наличия ракеты 9М729, дальность полета которой якобы превышает допустимые нормы. В РФ эти обвинения отвергали и выражали готовность продемонстрировать вызвавшую вопросы ракету, однако в США навстречу не пошли.