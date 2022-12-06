Автомобиль провалился в воду во время переправы в Коми

Машина провалилась под лед во время переправы через реку Печора в Республике Коми. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщает ИА «Комиинформ» со ссылкой на местное управление МЧС.

Как рассказали в ведомстве, машина ушла под лед задними колесами в нескольких метрах от берега. Инцидент произошел на месте планируемой переправы, сейчас она еще не открыта, так как не готова к эксплуатации. В результате никто не пострадал.

В ведомстве напомнили, что использование несанкционированных ледовых переправ опасно для жизни.

Ранее, 29 ноября, в Старой Купавне Московской области восьмиклассник провалился под лед и утонул. По данным «Известий», трагедия произошла во время прогулки мальчика с другом.