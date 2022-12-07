Зоопсихолог назвала основные причины проблем в поведении собак

Поведение собаки определяют генетическая предрасположенность и окружающая среда. Об этом «Известиям» рассказала зоопсихолог, специалист центра гуманистической зоопсихологии Полина Парфеньтева.

«Это и особенности психики, и то, какая вообще предрасположенность у собаки в плане генетики. Например, я сейчас работаю с очень тревожным «коржом» ( порода собаки вельш-корги — Ред.), и они очень часто такие бывают, поэтому собака — это всегда среда и генетика. Генетика плюс среда — это то, что определяет поведение собаки», — пояснила эксперт.

Она указала, что есть определенные породы собак, которые подвержены конкретным психологическим проблемам. Однако это не говорит о том, что животное точно будет иметь те или иные качества, порода говорит лишь о предрасположенности.

В качестве примера Парфеньтева привела породу джек-рассел-терьер.

«Джек -расселы очень активные, и очень часто это приводит к тому, что они такие звонкие и подвижные, могут грызть всё и разрушать квартиры. Очень часто при страхе могут проявить агрессию, это генетически заложено, они скорее нападут, чем убегут. При этом они веселые и активные, очень классная порода, но на любителя», — рассказала зоопсихолог.

Полную версию интервью можно послушать в подкасте «Известий».

17 ноября президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев отметил, что не все собаководы умеют грамотно интерпретировать желания своей собаки, из-за этого могут возникнуть проблемы в общении между питомцем и хозяином. Так, самая распространенная ошибка, когда собаковод считает, что виляющий хвост собаки сообщает о радости.