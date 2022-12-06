Минобороны: ВС России уничтожили более 80 боевиков ВСУ на краснолиманском направлении

Российские военные провели наступление на краснолиманском направлении и заняли выгодные рубежи, также они ликвидировали более 80 украинских боевиков. Об этом во вторник, 6 декабря, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он отметил, что также были уничтожены два танка, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Кроме того, была сорвана попытка Вооруженных сил Украины контратаковать в районах населенных пунктов Спорное, Курдюмовка и Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Ранее в этот же день министр обороны России Сергей Шойгу рассказал о значительном уроне, который понесли Вооруженные силы Украины на луганско-донецком и южно-донецком направлениях.

4 декабря Конашенков сообщил, что российские войска уничтожили три украинские диверсионно-разведывательные группы в районе населенного пункта Червоная Диброва в Луганской Народной Республике.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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