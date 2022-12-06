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Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях
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Шойгу заявил о значительном уроне ВСУ на луганско-донецком и южнодонецком направлениях

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Фото: РИА Новости/Вадим Савицкий
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Вооруженным силам Украины (ВСУ) нанесен значительный урон на луганско-донецком и южнодонецком направлениях. Об этом во вторник, 6 декабря, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

«За последнее время под наш контроль перешли Майорск, Павловка, Опытное, Андреевка, Белогоровка Южная и Курлдюмовка. На луганско-донецком и южнодонецком направлениях нанесен значительный урон живой силе и технике Вооруженных сил Украины», — заявил он на селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

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По словам Шойгу, потери Украины за ноябрь составили более 8300 военных, пять самолетов, 10 вертолетов, 149 танков, более 300 бронемашин.

Также он добавил, что ВС РФ наносят массированные удары высокоточным оружием большой дальности по системе военного управления, предприятиям оборонно-промышленного комплекса, а также связанным с ними объектам для сокрушения военного потенциала Украины.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили, что российские вертолеты Ка-52 и Ми-24, действующие в интересах Центрального военного округа (ЦВО), уничтожили пункт управления ВСУ в зоне проведения спецоперации. Как отметили в военном ведомстве, экипажи двух типов вертолетов нанесли ракетный удар по району сосредоточения живой силы и техники противника, уничтожив пункт управления ВСУ.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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