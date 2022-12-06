Штормовое предупреждение объявили в Татарстане

В Татарстане объявили штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Холодная погода установилась на территории региона с 3 декабря.

В республиканском Гидрометцентре ИА «Татар-информ» рассказали, что в эти дни температура воздуха на 9 и более градусов ниже нормы. Столбики термометров опускаются до –26 градусов.

Inkazan.ru со ссылкой на синоптиков сообщает, что аномальные холода простоят в Татарстане вплоть до 10 декабря. В ближайшие дни в регионе будет днем около 10 градусов мороза, а ночью и в утренние часы — до –20 градусов, а при прояснениях до –26 градусов. Без существенных осадков, ночью и утром местами туман.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану отметили, что такая морозная погода может быть предельно опасной. Необходимо одеваться по погоде, отложить поездки за город.

Ранее, 6 декабря, сообщалось, что в Алтайском крае в ближайшие три дня возможны заморозки до –35 градусов.