Мороз до -35 градусов прогнозируют в Алтайском крае

Синоптики прогнозируют заморозки до –35 градусов на ближайшие три дня в Алтайском крае. Местами выпадет снег.

Согласно прогнозам, в ночь на 7 декабря температура воздуха опустится до –23…–28 градусов, местами вероятен мороз до –33 градусов. В Барнауле температура воздуха ночью составит до –25 градусов, днем до –13 градусов. Об этом сообщает altapress.ru.

Местами в регионе образуется изморозь, также вероятен небольшой снег. Морозы до –35 градусов также ожидаются 8 и 9 декабря.

Ранее предупреждение об аномальных морозах выпустили синоптики в Саратовской области. Температура будет ниже климатической нормы на 5–9 градусов.