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Инфекционист Коновалов заявил о риске инфицирования при доставке посылок

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Госдумы РФ
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При получении курьерской доставки есть риск заразиться респираторными и кишечными инфекциями, некоторые из них могут привести к серьезным последствиям для здоровья. Об этом «Газете.Ru» 6 декабря рассказал доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

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По его словам, это возможно благодаря способности некоторых патогенов выживать определенное время во внешней среде. Например, если сборщик или курьер с симптомами респираторной инфекции будет чихать и кашлять, он может инфицировать поверхность посылки. Соответственно, в течение некоторого времени — пока патоген не инактивизируется — заразиться может и получатель посылки.

Он отметил, что таким же образом можно заразиться и некоторыми видами кишечных инфекций. В первую очередь это касается бактериальных патогенов при доставке готовой еды. К ним относятся шигеллы, сальмонеллы, кампилобактер, кишечная палочка, а также вирусы гепатита А, норовирусы и ротавирусы.

«Такие патогены могут сохраняться на продуктах питания и предметах обихода несколько дней, и если нет привычки мыть руки перед приемом пищи и есть полная уверенность в стерильности доставляемых продуктов, человек действительно может заразиться», — рассказал Коновалов.

Тем не менее он подчеркнул, что заражение через контакт с посылками остается довольно нетривиальным способом инфицирования и чаще всего инфекции передаются другими путями.

28 ноября в Telegram-каналах появилась информация о том, что более 30 сотрудников склада Ozon заболели менингитом. В компании опровергли данные, указав, что несколько работников со склада Ozon на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией. Массового заражения среди сотрудников нет, заявили тогда в пресс-службе компании.

Как рассказал на следующий день доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, вероятность заразиться через посылку бактерией или вирусом, которые затем могут привести к развитию менингита, крайне низка.

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