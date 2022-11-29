Инфекционист заявил о низкой вероятности заразиться менингитом через посылку

Вероятность заразиться через посылку бактерией или вирусом, которые затем могут привести к развитию менингита, крайне низка. Об этом сообщил врач-инфекционист, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, во вторник, 29 ноября.

«Менингит — это воспаление оболочек головного мозга. Преимущественно менингиты делятся на вирусные и бактериальные. Можно ли заразиться через посылку? С вероятностью, близкой к 100%, нет. Потому что все-таки эти инфекционные агенты передаются аэрозольным механизмом, то есть это воздушно-капельный путь», — сказал медик агентству городских новостей «Москва».

По его словам, менингиты чаще всего развиваются в холодное время года на фоне снижения иммунитета. Такие заболевания редко бывают в виде вспышек, они бывают единичными.

«Помимо бактерий или вирусов должен быть еще один предрасполагающий фактор — это чаще всего снижение иммунитета. К счастью, далеко не у всех оно имеет место быть. Поэтому нельзя говорить, что менингиты могут протекать в виде вспышек или тем более эпидемий», — пояснил инфекционист.

Вознесенский отметил, что признаками развития менингита может являться повышение температуры, сильная головная боль с рвотой и головокружениями, а также непереносимость яркого света и резких звуков. Самый простой менингеальный симптом — усиление головной боли при попытке наклонить голову.

«Если что-то подобное возникает, то немедленно нужно обращаться за специализированной медицинской помощью», — подчеркнул специалист.

Он напомнил, что вакцинация является лучшей профилактикой менингита. Кроме этого необходимо своевременное лечение ангины, гайморитов и синуситов, особенно у детей и пожилых людей.

Ранее появилась информация о том, что более 30 сотрудников склада Ozon заболели менингитом, пишет Pravda.Ru.

При этом в компании опровергли данные, указав, что несколько работников со склада Ozon на Новой Риге заболели менингококковой инфекцией. Массового заражения среди сотрудников нет. В Ozon уточнили, что проводят для работников вакцинацию сертифицированным лекарством «Менактра».

В компании добавили, что на складе была оперативно проведена тотальная дезинфекция, он продолжает функционировать. Уточняется, что на нем сейчас действуют масочный режим и регулярные медицинские осмотры.

В этот же день врач-невролог «СМ-Клиники» Мария Игнатова в беседе с «Известиями» рассказала, что менингит может сопровождаться мучительными головными болями, рвотой, судорогами и другими симптомами. Она уточнила, что менингит — это заболевание, при котором происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга. Причинами возникновения считаются инфекционные возбудители, добавила эксперт.